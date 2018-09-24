2018-09-24T11:38:08+03:00
Общество

Движение транспорта по новому мосту через реку Красивая Меча в Ефремове открыто

Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов
Виктория ЯКУШИНА
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24 сентября 2018 года в городе Ефремове Тульской области открыли движение по новому мосту через реку Красивая Меча.

Сооружение длиной свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами начали строить в 2017 году взамен аварийного моста, возведенного в 1961 году. Участок реконструкции – порядка 1 км дорожного полотна. Мостовой переход соединяет город с трассой Лапотково-Ефремов.

Отметим, что в процессе строительства был пересмотрен ряд проектных решений и увеличен объем геологических работ, и поэтому открытие моста было отложено на несколько недель.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, жесткий контроль за выполнением работ осуществлялся на всех этапах строительства, потому движение по мосту абсолютно безопасно.

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