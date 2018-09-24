2018-09-24T11:34:57+03:00
Общество

Коммунальную технику в Туле начинают готовить к октябрьским заморозкам

Поручение начать подготовку дал глава администрации Тулы Евгений Авилов
Виктория ЯКУШИНА
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За минувшую неделю в Туле силами АО «Спецавтохозяйство» проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 209 улицам.

Производились работы по мойке проезжих частей дорог КДМ по 159 улицам.

Выполнены работы по сбору опавших листьев по 43 объектам.

Произведены работы по очистке мостов и путепроводов по 5 объектам, разворотных колец по 23 объектам.

Вывезено стихийных свалок общим объемом 3528 кубических метров.

Всего было задействовано 83 единицы техники и 127 человек.

В ходе оперативного совещания глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил начальнику управления по благоустройству Татьяне Матвеевой совместно со «Спецавтохозяйством» проработать в ближайшее время график перевода спецтехники под использование противогололедных реагентов и песко-соляной смеси.

По прогнозам синоптиков в первых числах октября в ночное время ожидаются заморозки.

- Спецтехника должна быть готова к обработке реагентами аварийно- опасных участков, - отметил Евгений Авилов.

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