За неделю в Туле произошло 206 ДТП

24 Сент. 10:34 2018-09-24T10:34:55+03:00

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В период с 17 по 24 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 5325 сообщений от граждан. В городе произошло 24 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 206 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 17 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло 4 пожара, из них 3 в городе и 1 в сельском населенном пункте, пострадавших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 57 раз. В результате оказана помощь 97 гражданам, спасено 2 человека.