В районах Тульской области подберут 10 квартир для медперсонала
Алексей Дюмин проконтролировал исполнение своих поручений по Суворовской ЦРБ
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В Тульской области подберут 10 квартир, в районах, где остро стоит вопрос нехватки персонала. Такое поручение региональному минздраву дал губернатор в ходе визита в Суворовскую районную больницу.
В Суворовском районе отремонтировали две квартиры для медработников на средства фонда «Перспектива». По словам главного врача Сергея Кудряшова, в них уже проживают семьи врачей, работающих в Суворовской ЦРБ.