2018-09-24T08:46:34+03:00
Происшествия

В тульской деревне Костомарово горящий дом тушили 12 пожарных

Что послужило причиной пожара, еще преддстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 сентября в деревне Костомарово загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы в 06:09.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и частично обрушилась мансарда, образовались прогары в полу. Что послужило причиной пожара, еще преддстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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