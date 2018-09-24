В тульской деревне Костомарово горящий дом тушили 12 пожарных
Что послужило причиной пожара, еще преддстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 сентября в деревне Костомарово загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы в 06:09.
На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 11 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и частично обрушилась мансарда, образовались прогары в полу. Что послужило причиной пожара, еще преддстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.