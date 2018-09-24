В Тульской области пребывает икона Божией Матери «Избавительница от бед»
Икону сопровождает конвой казаков
Фото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:
В Тульской области пребывает икона Божией Матери «Избавительница от бед». Первыми ее увидели жители села Гремячье 23 июня.
Сегодня, 24 июня, святыне можно поклониться:
8:30 – Храм Всех Святых г. Северо-Задонск ;
12:00 – Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Новомосковск ;
16:00 – Свято-Успенский монастырь г. Новомосковск.
Икону сопровождает конвой казаков. Прибытие иконы благословил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.