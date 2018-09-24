2018-09-24T08:36:22+03:00
Общество

В Тульской области пребывает икона Божией Матери «Избавительница от бед»

Икону сопровождает конвой казаков
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Тульской области пребывает икона Божией Матери «Избавительница от бед». Первыми ее увидели жители села Гремячье 23 июня.

Сегодня, 24 июня, святыне можно поклониться:

8:30 – Храм Всех Святых г. Северо-Задонск ;

12:00 – Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Новомосковск ;

16:00 – Свято-Успенский монастырь г. Новомосковск.

Икону сопровождает конвой казаков. Прибытие иконы благословил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

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