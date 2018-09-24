В Туле на ул. Коминтерна сгорели металлические контейнеры

24 Сент. 08:22 2018-09-24T08:23:24+03:00

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24 сентября загорелись металлические контейнеры на ул. Коминтерна в Туле. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы в 01:29.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия по всей площади выгорели внутри два контейнера для хранения. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.