В Туле на ул. Коминтерна сгорели металлические контейнеры
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 сентября загорелись металлические контейнеры на ул. Коминтерна в Туле. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы в 01:29.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия по всей площади выгорели внутри два контейнера для хранения. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.