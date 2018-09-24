В Тульской области ночью горящий дом тушили пожарные и добровольцы

24 Сент. 08:12 2018-09-24T08:14:37+03:00

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24 сентября в селе Верхоупье Воловского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы в 02:33.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная команда "Воловская техника".

По прибытии в 02:34, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02:45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия пострадали люди. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и пять единиц техники.