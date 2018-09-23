В Туле пройдет VI Всероссийский новогодний фестиваль детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ»

23 Сент. 16:12 2018-09-23T16:12:30+03:00

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22-23 декабря 2018 года состоится VI Всероссийский новогодний фестиваль детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ» в городе Туле – конкурс-выставка игрушки, изготовленной по технологии ШАР-ПАПЬЕ.

Организатор фестиваля – ООО «ШАР» при поддержке министерства образования Тульской области, министерства культуры Тульской области, министерства молодежной политики Тульской области.

В рамках фестиваля пройдет акция «Бусы России», в которой примут участие все коллективы, подавшие заявки.

Каждая «бусина» из шар-папье (заготовка-шар с двумя петлями) — визитная карточка города или региона! Заготовки расписываются в стиле родного города или края, на них изображаются символы и достопримечательности региона, на каждом шаре обязательно указывается название города.

Расписанные шары собираются в длинные бусы во время мероприятия.

В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте от 5 до 15 лет.

Конкурс оценивается по трём возрастным категориям:

– младшая – с 5 до 7 лет;

– средняя – с 8 до 10 лет;

– старшая – с 11 до 15 лет.

Для участия в конкурсе творческих работ необходимо прислать заполненную заявку на участие до 30 сентября 2018 г. на электронную почту manager@shar-papier.ru

Заготовки для росписи коллективам-участникам конкурса в рамках фестиваля организаторы предоставляют бесплатно до 15 октября 2018 г. (для участников из г. Тула по адресу г. Тула, пр-т Ленина, д. 104, для остальных участников транспортной компанией СДЭК).

Контактное лицо: Семаков Сергей Николаевич, 8-920-797-69-49.

Игрушки, расписанные для каждой номинации, а также для акции «Бусы России», необходимо прислать до 23 ноября 2018 г. по адресу: 300026, г. Тула, пр-т Ленина, 104, или передать через партнеров фестиваля.

Проезд до города Тулы для участия в фестивале оплачивается участниками фестиваля самостоятельно.

Церемония награждения состоится 23 декабря 2018 г. в 14.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля (атриум) по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 8А.

Всем участникам фестиваля Оргкомитетом вручаются дипломы участника.