На проспекте Ленина в Туле столкнулись три авто: есть пострадавший
Подробности ДТП в Туле выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 сентября 2018 года в 11:47 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.
В районе пересечения с улицей Льва Толстого столкнулись три авто: "Тагаз", "Киа Рио" и "ВАЗ 2110".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области