На проспекте Ленина в Туле столкнулись три авто: есть пострадавший

23 Сент. 15:44 2018-09-23T15:44:40+03:00

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23 сентября 2018 года в 11:47 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.

В районе пересечения с улицей Льва Толстого столкнулись три авто: "Тагаз", "Киа Рио" и "ВАЗ 2110".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области