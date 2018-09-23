В Туле продолжается ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги»
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтируют 14 объектов. Полностью завершены работы на шести объектах, восемь ремонтируются.
22 сентября активно велись работы на улицах Вильямса, Марата, Н. Руднева, Агеева, а также в поселке Косая Гора.
В общей сложности у генерального подрядчика АО «РегионДорСтрой» было задействовано 10 бригад рабочих и 28 единиц техники.
На улице Вильямса идет ремонт тротуара, обустройство съездов и примыканий асфальтобетоном.
На улице Марата проходят подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного проезда автомобилей и движения пешеходов. Также идет монтаж бортового камня на ремонтируемом тротуаре и подготовка к асфальтированию.
На улице Н. Руднева продолжается асфальтирование межрельсового пространства литой асфальтобетонной смесью и установка бортового камня в рамках ремонта тротуара.
На улице Агеева производится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межрельсовом пространстве.
На улице Пушкина поселка Косая Гора идет устройство асфальтобетонного покрытия на парковочном пространстве и установка бортового камня.
На улице М. Горького поселка Косая Гора осуществляется установка бортового камня вдоль ремонтируемой проезжей части.