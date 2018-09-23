2018-09-23T11:34:11+03:00
Общество

В Туле продолжается ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги»

Реализация приоритетного проекта находится в завершающей стадии
Виктория ЯКУШИНА
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В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтируют 14 объектов. Полностью завершены работы на шести объектах, восемь ремонтируются.

22 сентября активно велись работы на улицах Вильямса, Марата, Н. Руднева, Агеева, а также в поселке Косая Гора.

В общей сложности у генерального подрядчика АО «РегионДорСтрой» было задействовано 10 бригад рабочих и 28 единиц техники.

На улице Вильямса идет ремонт тротуара, обустройство съездов и примыканий асфальтобетоном.

На улице Марата проходят подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного проезда автомобилей и движения пешеходов. Также идет монтаж бортового камня на ремонтируемом тротуаре и подготовка к асфальтированию.

На улице Н. Руднева продолжается асфальтирование межрельсового пространства литой асфальтобетонной смесью и установка бортового камня в рамках ремонта тротуара.

На улице Агеева производится устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межрельсовом пространстве.

На улице Пушкина поселка Косая Гора идет устройство асфальтобетонного покрытия на парковочном пространстве и установка бортового камня.

На улице М. Горького поселка Косая Гора осуществляется установка бортового камня вдоль ремонтируемой проезжей части.

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