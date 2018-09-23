В Тульской области пройдет очередной этап профилактического мероприятия «Улица»

23 Сент. 11:21 2018-09-23T11:21:49+03:00

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Сентябрьский этап профилактического мероприятия «Улица» пройдет на будущей неделе на территории Тульской области.

Эти меры способствуют обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах населённых пунктов.

Маршруты патрулирования сотрудников полиции на обслуживаемой территории максимально приближаются к местам возможного совершения противоправных уличных деяний. А регулярное проведение этапов профилактического мероприятия даёт положительный эффект и при раскрытии преступлений «по горячим следам».