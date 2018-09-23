В Туле прошли выездные совещания по вопросам улично-дорожной сети
Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин совместно с заместителем начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрием Ярцевым провел встречу с жителем улицы Карпова. По результатам встречи принято решение подготовить проектно-сметную документацию и включить в предварительный план ремонт дорожного полотна.
Состоялась встреча с жителями микрорайона «Новая Тула» по вопросу открытия нового маршрута от микрорайона, принято решение жителям определить оптимальный график работы маршрута, интервал отправления и конечный пункт и сообщить в главное управление по Привокзальному территориальному округу.
Также Алексей Крыгин принял участие в совещании под председательством заместителя главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина по вопросам строительства дороги, соединяющей ул. Хворостухина с ул. Кирова.