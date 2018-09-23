2018-09-23T10:58:43+03:00
Общество

В Туле прошли выездные совещания по вопросам улично-дорожной сети

Виктория ЯКУШИНА
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Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин совместно с заместителем начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрием Ярцевым провел встречу с жителем улицы Карпова. По результатам встречи принято решение подготовить проектно-сметную документацию и включить в предварительный план ремонт дорожного полотна.

Состоялась встреча с жителями микрорайона «Новая Тула» по вопросу открытия нового маршрута от микрорайона, принято решение жителям определить оптимальный график работы маршрута, интервал отправления и конечный пункт и сообщить в главное управление по Привокзальному территориальному округу.

Также Алексей Крыгин принял участие в совещании под председательством заместителя главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина по вопросам строительства дороги, соединяющей ул. Хворостухина с ул. Кирова.

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