В ДК «Косогорец» продолжается ремонт

23 Сент. 10:56 2018-09-23T10:56:46+03:00

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Проводимые работы осмотрела заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.

В выездном совещании принимала участие начальник управления культуры и туризма Татьяна Столярова.

В доме культуры поселка Косая Гора ведутся ремонтные работы зрительного зала. Отремонтирован потолок, заканчивается покраска стен, полы будут отремонтированы до 15 октября 2018 года.

Надежда Токовая также осмотрела территорию косогорского парка и памятник Алеше на предмет санитарного состояния.