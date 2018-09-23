В ДК «Косогорец» продолжается ремонт
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Проводимые работы осмотрела заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.
В выездном совещании принимала участие начальник управления культуры и туризма Татьяна Столярова.
В доме культуры поселка Косая Гора ведутся ремонтные работы зрительного зала. Отремонтирован потолок, заканчивается покраска стен, полы будут отремонтированы до 15 октября 2018 года.
Надежда Токовая также осмотрела территорию косогорского парка и памятник Алеше на предмет санитарного состояния.