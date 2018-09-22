В Новомосковске двое грабителей напали на прохожего

22 Сент. 15:14 2018-09-22T15:14:51+03:00

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В новомосковскую полицию с заявлением обратился 63-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что около дома 1-а по улице Мичурина двое неизвестных силой отобрали у него мобильник и более 1,5 тысяч рублей наличкой.

В качестве подозреваемых стражами порядка были установлены двое беработных ранее неоднократно судимых жителей Донского 36 и 46 лет.

Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. При проведении обыска похищенное у них частично изъяли.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.