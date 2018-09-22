В Туле прошел турнир по стрельбе среди сотрудников спецподразделений

22 Сент. 12:25 2018-09-22T12:25:50+03:00

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В Туле состоялся IV турнир по стрельбе памяти сотрудника ФСБ России капитана Романа Стащенко, погибшего в 2014 году при выполнении воинского долга. Данные соревнования организованы Тульским отделением спортивного общества «Динамо».

В турнире приняли участие 11 команд сотрудников специальных подразделений силовых структур Тульской и Московской областей.

По итогам прошедших стрельб первое место заняла команда ФСБ России, второе - у сотрудников Управления ФСБ России по Тульской области. Третье место заняла команда регионального УФССП.