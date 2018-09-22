Тульский "Арсенал" сыграет с казанским "Рубином"

22 Сент. 12:23 2018-09-22T12:23:50+03:00

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Матч 8 тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» пройдет в субботу, 22 сентября.

Начало на Центральном стадионе в Туле в 16:30.

Главный тренер «Арсенала» сказал пару слов о предстоящем матче оружейников:

- Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.