2018-09-22T12:12:19+03:00
Спорт

В Туле проходит Первенство Мира по рукопашному бою

Подведение итогов Первенства состоится 23 сентября
Виктория ЯКУШИНА
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21 сентября 2018 года в манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошла торжественная церемония открытия Первенства Мира по рукопашному бою 2018 года среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 37 стран мира.

В числе почетных гостей соревнований двукратная чемпионка Мира, трехкратная чемпионка Европы Инна Жданова.

Подведение итогов Первенства состоится 23 сентября.

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