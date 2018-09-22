В Туле проходит Первенство Мира по рукопашному бою

22 Сент. 12:12 2018-09-22T12:12:19+03:00

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21 сентября 2018 года в манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошла торжественная церемония открытия Первенства Мира по рукопашному бою 2018 года среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 37 стран мира.

В числе почетных гостей соревнований двукратная чемпионка Мира, трехкратная чемпионка Европы Инна Жданова.

Подведение итогов Первенства состоится 23 сентября.