Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в РФ
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21 сентября в Государственной Думе Федерального Собрания РФ прошла церемония подписания соглашения между комитетом Тульской области по развитию туризма и Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ».
От региона подписала соглашение председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, со стороны ассоциации – исполнительный директор Сергей Лисков.
Стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область.