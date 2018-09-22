Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в РФ

22 Сент. 12:10 2018-09-22T12:10:34+03:00

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21 сентября в Государственной Думе Федерального Собрания РФ прошла церемония подписания соглашения между комитетом Тульской области по развитию туризма и Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ».

От региона подписала соглашение председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, со стороны ассоциации – исполнительный директор Сергей Лисков.

Стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений, в первую очередь, связанных с привлечением инвестиций в Тульскую область.