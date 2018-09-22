Ранним утром в Липках загорелся дом

22 Сент. 11:48 2018-09-22T11:48:51+03:00

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22 сентября 2018 года в 04:35 в службу спасения сообщили о возгорании в доме, расположенном по адресу: Киреевский район, г. Липки, п. Комсомольский, ул. 8-е Марта.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-48.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обуглилась стена террассы, закоптилась терраска внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Причина пожара устанавливается.