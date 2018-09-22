Ранним утром в Липках загорелся дом
Пострадавших нет
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22 сентября 2018 года в 04:35 в службу спасения сообщили о возгорании в доме, расположенном по адресу: Киреевский район, г. Липки, п. Комсомольский, ул. 8-е Марта.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-48.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обуглилась стена террассы, закоптилась терраска внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.
Причина пожара устанавливается.