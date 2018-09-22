Программа мероприятий 22 сентября на Казанской набережной
10.00 Спортплощадка. Мастер-класс по скандинавской ходьбе
10.00 – 11.00 Спортплощадка. Функциональный тренинг «Буд-кемп»
12.00 – 17.00 Беседка около кофейни. Фаблаб
12.00 — 15.00 Сцена. площадка перед сценой. Мастер – классы по разным направлениям танцев;
11.00 — 14.00 Беседка около кофейни. Школа английского языка для детей
14.00 – 16.00 Беседка около кофейни. Школа английского языка для детей
15.00 – 16.00 Амфитеатр под крышей. Литературно-музыкальная программа «Осенние чтения»
15.00-18.00 Сцена, площадка перед сценой. Выступление клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477»
16.00 – 18.00 Беседка у детской площадки. Квест-игра
18.00. – 21.00 Сцена. Линди-хоп вечеринка