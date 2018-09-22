2018-09-22T10:59:20+03:00
Общество

Программа мероприятий 22 сентября на Казанской набережной

Виктория ЯКУШИНА
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10.00 Спортплощадка. Мастер-класс по скандинавской ходьбе

10.00 – 11.00 Спортплощадка. Функциональный тренинг «Буд-кемп»

12.00 – 17.00 Беседка около кофейни. Фаблаб

12.00 — 15.00 Сцена. площадка перед сценой. Мастер – классы по разным направлениям танцев;

11.00 — 14.00 Беседка около кофейни. Школа английского языка для детей

14.00 – 16.00 Беседка около кофейни. Школа английского языка для детей

15.00 – 16.00 Амфитеатр под крышей. Литературно-музыкальная программа «Осенние чтения»

15.00-18.00 Сцена, площадка перед сценой. Выступление клуба исторической реконструкции «МЕЦ 1477»

16.00 – 18.00 Беседка у детской площадки. Квест-игра

18.00. – 21.00 Сцена. Линди-хоп вечеринка

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