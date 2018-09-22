22 сентября в Пролетарском районе Тулы изменится схема движения трамваев

22 Сент. 10:57 2018-09-22T10:57:20+03:00

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В Туле проводятся работы по замене участка магистральных тепловых сетей под трамвайными путями по улице Плеханова. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ будет ограничено движение трамвайного транспорта с 6.00 22 сентября до 5.00 23 сентября.

Движение трамваев маршрута № 7 не будет осуществляться.

Движение трамваев маршрутов №№ 9, 10, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 9 - Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург

№ 10 - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

№ 13 - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина.