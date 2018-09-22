2018-09-22T10:57:20+03:00
Общество

22 сентября в Пролетарском районе Тулы изменится схема движения трамваев

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле проводятся работы по замене участка магистральных тепловых сетей под трамвайными путями по улице Плеханова. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ будет ограничено движение трамвайного транспорта с 6.00 22 сентября до 5.00 23 сентября.

Движение трамваев маршрута № 7 не будет осуществляться.

Движение трамваев маршрутов №№ 9, 10, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 9 - Депо - ул. Металлургов - ст. Металлург

№ 10 - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

№ 13 - ул. Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея