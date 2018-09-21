В Тульской области выявлен очаг оспы овец

21 Сент. 16:32 2018-09-21T16:48:33+03:00

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В Тульской области произошла вспышка оспы овец в личном подсобном хозяйстве, расположенном в деревне Кузнецы Алексинского района Тульской области. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Как оказалось, 13 сентября 2018 года, владелец личного подсобного хозяйства (ЛПХ) обратился в ГУ ТО «Ясногорское межрайонное объединение ветеринарии» с сообщением о падеже овцы (одна голова).

Патологический материал от павшего животного и пробы крови от других овец, содержавшихся в ЛПХ, были направлены для исследований на наличие вируса оспы овец и коз. На момент возникновения очага в хозяйстве содержалось 20 голов мелкого рогатого скота.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие генома вируса оспы овец и коз в патологическом материале павшей овцы.

В связи с этим в настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

21 сентября 2018 года состоялось внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической Комиссии.

По результатам заседания был принят ряд решений с целью предотвращения распространения оспы овец потерритории Тульской области.

В частности, определены границы эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемых зон.

Также принято решение определить место для сжигания трупов, провестиумерщвление животных в очаге бескровным методом, провестидезинфекцию места сжигания, спецтехники, животноводческих помещений иприлегающей территории подсобного хозяйства.

Организовать контрольно-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, провести вакцинациювосприимчивого поголовья.