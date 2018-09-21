Под Тулой самосвал повредил газпровод: без топлива остались более 1500 тысяч человек
В настоящее время ведутся восстановительные работы
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21 сентября 2018 года в поселке Сосновый Заокского района произошло ДТП.
Как выяснилось, водитель самосвала «Мерседес», принадлежащего калужской организации, спровоцировал автоаварию.
В результате повредился стальной надземный газопровод высокого давления диаметром 219 мм.
Специалисты оперативно прибыли на место и локализовали аварию, отключив газораспределительную станцию.
Временно было прекращено газоснабжение 1715 абонентов близлежащих населенных пунктов и предприятия «Ясногорская птицефабрика».
Идут восстановительные работы. В ближайшие часы планируется вернуть в дома жителей голубое топливо.