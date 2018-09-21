2018-09-21T16:56:14+03:00
Происшествия

Под Тулой самосвал повредил газпровод: без топлива остались более 1500 тысяч человек

В настоящее время ведутся восстановительные работы
Виктория ЯКУШИНА
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21 сентября 2018 года в поселке Сосновый Заокского района произошло ДТП.

Как выяснилось, водитель самосвала «Мерседес», принадлежащего калужской организации, спровоцировал автоаварию.

В результате повредился стальной надземный газопровод высокого давления диаметром 219 мм.

Специалисты оперативно прибыли на место и локализовали аварию, отключив газораспределительную станцию.

Временно было прекращено газоснабжение 1715 абонентов близлежащих населенных пунктов и предприятия «Ясногорская птицефабрика».

Идут восстановительные работы. В ближайшие часы планируется вернуть в дома жителей голубое топливо.

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