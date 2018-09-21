Туляк пойман на краже канализационных люков на Косой Горе

21 Сент. 15:25 2018-09-21T15:25:00+03:00

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Сотрудники уголовного розыска в Туле поймали 33-летнего местного жителя в качестве подозреваемого в краже.

Оказалось, на его счету два хищения полимерных люков канализационных колодцев на территории поселка Косая Гора.

Подозреваемый признался правоохранителям в содеянном.

- Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на изобличение мужчины в совершении других возможных подобных краж, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.