2018-09-21T15:18:57+03:00
Общество

В Тульской области проходит обучение участников конкурса «Доброволец России»

Виктория ЯКУШИНА
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20-23 сентября в Алексине на учебно-тренировочной базе «Ока» проходит первый очный обучающий интенсив программы акселерации проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

На мероприятие приехали около 150 добровольцев со всей России – авторы 80 проектов, отобранные из 15 839 заявок.

По словам организаторов – Ассоциации волонтерских центров – формат конкурса «Доброволец России» изменен впервые за 8 лет. Благодаря проведению программы акселерации авторы наиболее эффективных волонтерских проектов пройдут образовательные интенсивы, станут героями социальной рекламы, смогут тиражировать свои проекты в другие регионы.

На первом обучающем курсе эксперты и тренеры будут работать с авторами проектов, формируя компетенции проектного менеджера, научат как правильно привлекать партнеров и планировать свою деятельность и др.

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