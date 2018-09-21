2018-09-21T14:30:55+03:00
Общество

Зарплата работников тульской компании не дотягивала до «минималки»

Фактическое устранение нарушений трудового законодательства в прокуратуре района оставлено на контроле
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области минимальная заработная плата для работников внебюджетного сектора экономики составляет 13 520 рублей. В ООО «Фаворит» у ряда работников размер заработной не соответствовал указанному минимуму.

Прокуратура района в отношении ООО «Фаворит» вынесла постановление о возбуждении дела по статье «нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению». Постановление направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда Тульской области.

Кроме того, внесено представление в адрес руководителя ООО «Фаворит». Фактическое устранение нарушений трудового законодательства в прокуратуре района оставлено на контроле.

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