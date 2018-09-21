2018-09-21T13:54:34+03:00
Общество

В Туле вандалы сломали один из тренажеров после открытия Болдинского сквера

На силовом тренажере была вывернута ручка
Мария ВЛАСОВА
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В Туле вандалы сломали один из тренажеров после открытия Болдинского сквера. На силовом тренажере была вывернута ручка. Сейчас данная поломка устранена.

Также идут ремонтные работы на электрических сетях, питающих Болдинский сквер, все фонари исправны. Работы завершат в ближайшие дни, и восстановят освещение в сквере.

Ремонтные работы проходят за пределами сквера на пешеходной дорожке вдоль улицы Макаренко. Рабочие взамен старой плитки уложат новое асфальтовое покрытие. Эти работы планируют завершить к концу следующей недели.

В сквер можно попасть со стороны “ТНИТИ” и улицы Макаренко.

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