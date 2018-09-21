В Туле часть Мясново осталась без воды

21 Сент. 13:11 2018-09-21T13:14:15+03:00

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

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21 сентября часть Мясново осталась без воды. Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы по ул. 7-й Полюсный проезд-12 проезд Мясново.

До окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул.Чмутова 160,162а,162в,164а,166а,166б,168а,170,174,176,180,178,190,188,182,184,186,192, 198.

Ограничения коснулись также частного сектора: ул. 12 проезд Мясново, 8-й ,9-й ,10-й, 7-й Полюсный проезды, ул. Чмутова на участке от ул .Тихмянова до 1-ого Полюсного проезда, ул.Тихмянова на от 7-ого Полюсного проезда до Чмутова.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.