До конца года шести тульским участковым вручат ключи от служебных квартир

21 Сент. 13:08 2018-09-21T13:09:19+03:00

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Сегодня, 21 сентября, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и глава администрации города Тулы Евгений Авилов вручили ключи от квартиры участковому уполномоченному полиции отдела полиции «Зареченский» УМВД России по городу Туле лейтенанту Константину Шапошникову. Ранее участковому проживал в городе Киреевске.

Также участковому на новоселье гости подарили телевизор и мультиварку.

Как отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, совместно с Тульской городской Думой принято решение ежегодно предоставлять тульским участковым жилые помещения в качестве служебного жилья. Квартиры предоставляются из вторичного фонда после проведенного ремонта. До конца этого года будет передано шесть квартир.

- Работа участковых очень ответственная, они выполняют охрану порядка на вверенной им территории. Планируем выделять жилье на участках, где они несут службу, - отметил глава городской администрации.

Сергей Галкин поблагодарил руководство города за совместную работу.

- Важно, чтобы участковый жил на своем участке, ведь ему так будет проще взаимодействовать с населением, а это значит, что на территории всегда будет порядок, - сказал начальник УМВД России по Тульской области.