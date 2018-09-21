В Туле иномарка сбила трехлетнюю девочку во дворе многоэтажки

21 Сент. 11:32 2018-09-21T11:32:06+03:00

В результате ДТП в Туле девочка пострадала

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20 сентября 2018 года в 18:15 на улице Макаренко в Туле произошло ДТП.

42-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Круз» сбил трехлетнюю девочку во дворе многоэтажного дома.

Отец ребенка в момент происшествия находился рядом в припаркованном авто.

В результате ДТП в Туле девочке была оказана медицинская помощь больнице, после чего ее отпустили домой.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, даже во дворе жилого дома!