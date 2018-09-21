В Туле иномарка сбила трехлетнюю девочку во дворе многоэтажки
В результате ДТП в Туле девочка пострадала
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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20 сентября 2018 года в 18:15 на улице Макаренко в Туле произошло ДТП.
42-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Круз» сбил трехлетнюю девочку во дворе многоэтажного дома.
Отец ребенка в момент происшествия находился рядом в припаркованном авто.
В результате ДТП в Туле девочке была оказана медицинская помощь больнице, после чего ее отпустили домой.
Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, даже во дворе жилого дома!