2018-09-21T11:29:47+03:00
Политика

В Тульской области планируют создать 69 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

В правительстве региона обсудили исполнение майских указов Президента РФ
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области планируют создать 69 тысяч высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Такого показателя собираются достичь до 2020 года. Об этом говорили в правительстве региона 20 сентября.

Наиболее интенсивную динамику роста ВПРМ могут обеспечить микро и малые предприятия. В области осуществляется комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

В рамках работы по достижению показателя «Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года» область вошла в число пилотных регионов, реализующих проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

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