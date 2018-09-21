В Тульской области планируют создать 69 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

21 Сент. 11:29 2018-09-21T11:29:47+03:00

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В Тульской области планируют создать 69 тысяч высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Такого показателя собираются достичь до 2020 года. Об этом говорили в правительстве региона 20 сентября.

Наиболее интенсивную динамику роста ВПРМ могут обеспечить микро и малые предприятия. В области осуществляется комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

В рамках работы по достижению показателя «Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года» область вошла в число пилотных регионов, реализующих проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».