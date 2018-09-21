Под Тулой в ДТП попали двое подростков на родительском мотоцикле

21 Сент. 11:26 2018-09-21T11:28:25+03:00

Мальчик, который был за рулем мотоцикла, взял от него ключи без разрешения

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20 сентября 2018 года в 14:20 на грунтовой дороге в 250 метрах от мкр. Коптевский г. Богородицка Тульской области произошло ДТП.

Как выяснилось, 14-летний мальчик без водительских прав и мотошлема, на незарегистрированном мотоцикле «Урал-М-62» с коляской, не справился с управлением и опрокинулся.

Оказалось, что он взял ключи от мотоцикла без разрешения родителей.

В результате ДТП под Тулой пострадала 13-летняя девочка-пассажир, которая сидела в коляске мотоцикла «Урал». Она с различными травмами была доставлена в районную больницу.

Уважаемые родители, убедитесь, что ключи от гаражей и транспортных средств хранятся в недоступном или неизвестном для детей месте, во избежание бесконтрольного пользования данной техникой.

Проверяйте наличие ключей в месте хранения. Относитесь к данному вопросу ответственно. В случае бесконтрольного доступа к ключам от транспортного средства, ребенок будет иметь возможность в любой момент ими воспользоваться, что может привести к очень серьезным последствиям.

Проводите воспитательные беседы, объясняйте детям, что управление транспортными средствами возможно только при достижении определенного возраста и строго при наличии водительского удостоверения.

Уважаемые родители, помните, что жизнь и здоровье ребенка находится исключительно в ваших руках!

Также Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб.см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб.см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».

Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб.см допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

За управление транспортным средством не имея права управления транспортными средствами ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.