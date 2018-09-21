2018-09-21T10:58:51+03:00
Общество

В Туле продолжаются приемки благоустроенных дворов

Виктория ЯКУШИНА
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Очередные приемки благоустроенных дворовых территорий в Туле прошли 20 сентября 2018 года по следующим адресам: ул. Металлургов, 2, ул. М. Горького, 22, ул. Октябрьская, 38, к. 1-4, ул. Фрунзе, 17, 19, ул. Оборонная, 24.

Отметим, что всего в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» работы по благоустройству проходят на 77 дворовых территориях.

Во дворах, которые в этом году будут благоустроены, установлены соответствующие информационные таблички. Также определены полномочные представители многоквартирных домов – они контролируют ремонтные работы, оказывают содействие подрядчикам, взаимодействуют по текущим вопросам, которые требуют согласования с жителями.

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