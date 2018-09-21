Пьяный 20-летний туляк убил товарища ножом в спину

21 Сент. 10:29 2018-09-21T10:29:31+03:00

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20-летний туляк признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Как выяснилось, в ночь с 14 на 15 июля 2018 года молодой человек со своей сожительницей выпивали в компании 19-летнего знакомого у него дома.

В ходе пьянки межжу мужчинами завязалась ссора из-за того, что хозяин дома оскорбил женщину. Заступаясь за свою даму, туляк ударил товарища три раза ножом в спину. От полученных ранений 19-летний туляк умер в больнице 20 июля 2018 года.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Зареченского района Тулы о взыскании с осужденного в пользу Тульского территориального фонда обязательного медицинского страхования 39 584,70 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.