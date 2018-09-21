В тульских школах продолжают работу Советы по питанию

21 Сент. 10:09 2018-09-21T10:10:16+03:00

Работа возобновилась с началом учебного года

Изменить размер текста: A A

Во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Тулы, с 3 сентября 2018 продолжена работа Советов по питанию.

Члены Совета по питанию ознакомились с нормативно-правовой базой по организации питания, сформированы планы работы Совета на 2018-2019 учебный год.

С 13 сентября 2018 года управлением образования начат мониторинг оказания услуг по организации горячего питания обучающихся и обеспечения качества питания в образовательных организациях, оказываемых ООО «Торговый дом СПП».

Все выявленные нарушения, а также жалобы получателей услуги незамедлительно рассматриваются на заседаниях Советов по питанию.

Вопрос организации питания находится на постоянном контроле управления образования администрации города Тулы.