В тульских школах продолжают работу Советы по питанию
Во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Тулы, с 3 сентября 2018 продолжена работа Советов по питанию.
Члены Совета по питанию ознакомились с нормативно-правовой базой по организации питания, сформированы планы работы Совета на 2018-2019 учебный год.
С 13 сентября 2018 года управлением образования начат мониторинг оказания услуг по организации горячего питания обучающихся и обеспечения качества питания в образовательных организациях, оказываемых ООО «Торговый дом СПП».
Все выявленные нарушения, а также жалобы получателей услуги незамедлительно рассматриваются на заседаниях Советов по питанию.
Вопрос организации питания находится на постоянном контроле управления образования администрации города Тулы.