2018-09-21T10:10:16+03:00
Общество

В тульских школах продолжают работу Советы по питанию

Работа возобновилась с началом учебного года
Виктория ЯКУШИНА
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Во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Тулы, с 3 сентября 2018 продолжена работа Советов по питанию.

Члены Совета по питанию ознакомились с нормативно-правовой базой по организации питания, сформированы планы работы Совета на 2018-2019 учебный год.

С 13 сентября 2018 года управлением образования начат мониторинг оказания услуг по организации горячего питания обучающихся и обеспечения качества питания в образовательных организациях, оказываемых ООО «Торговый дом СПП».

Все выявленные нарушения, а также жалобы получателей услуги незамедлительно рассматриваются на заседаниях Советов по питанию.

Вопрос организации питания находится на постоянном контроле управления образования администрации города Тулы.

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