Туляки задолжали за парковку почти 20,7 млн рублей

21 Сент. 10:07 2018-09-21T10:08:19+03:00

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20 сентября состоялось заседание рабочей группы по обсуждению вопросов развития транспорта и дорожного хозяйства.

В повестку были включены вопросы, касающиеся работы платных парковок.

На сегодняшний день платное парковочное пространство организовано для 1 942 машиномест, из них бесплатных – 236 (221 – для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 25 – возле медицинских учреждений и МФЦ).

В бюджет города с октября 2015 года поступило около 88,8 млн рублей. За 8 месяцев 2016 года сумма составила 21 млн рублей, за тот же период 2017 года – 20,4 млн рублей, а в текущем году за аналогичное время бюджет пополнился на 18,1 млн рублей.

Сумма снизилась по причине сокращения платных парковочных мест: с 5 252 в 2016 и 2017 годах до 1 942 в этом году. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению приобретения абонементов.

За восемь месяцев 2018 года административной комиссией вынесено 8 270 постановлений в части несвоевременного внесения платы за пользование парковочными местами. Сумма наложенных штрафов составила почти 20,7 млн рублей. С нарушителей взыскано порядка 13 млн рублей, что составило 62,8%.

Напомним, что для проверки административных штрафов за парковку необходимо ввести поисковую строку «проверка штрафов Тулапаркинг». Поиск осуществляется по данным государственного номера транспортного средства и свидетельства о его регистрации.

Рабочая группа также рассмотрела поступившие предложения по изменению территории платного парковочного пространства.

В частности, с ходатайством о предоставлении бесплатных мест на парковке «Особого типа» обратился начальник отделения хирургического отделения медицинского усиления ФГКУ «39 омедо (а) ВДВ» МО РФ Юрий Гриценко. Как пояснил заявитель, рядом с парковкой находится госпиталь для военнослужащих, и обозначенные места необходимы для пациентов лечебного учреждения. Рабочая группа единогласно поддержала просьбу командования дивизии.

КСТАТИ

Согласно с изменениями, внесенными в статью 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с 1 октября право бесплатной парковки транспортных средств приобретают инвалиды III группы, а также лица, их перевозящие.

Кроме того, исключаются парковочные разрешения, их заменит опознавательный знак «Инвалид», который будет выдавать Бюро медико-социальной экспертизы.