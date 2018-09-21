В Туле прошел конкурс «Лидер в образовании»

21 Сент. 09:42 2018-09-21T09:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне на базе центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова состоялся III этап и финал муниципального конкурса «Лидер в образовании».

В конкурсе приняли участие 13 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов во втором этапе конкурса.

Целью проведения конкурса являлось выявление лидеров муниципальной системы образования, привлечение их к эффективному управлению.

Конкурс проводился под девизом: «Лидерство. Новаторство. Эффективность».

На третьем этапе конкурса финалисты представляли публичное выступление на тему «Моя формула успеха». Все участники продемонстрировали свои способности к нестандартному мышлению в изменяющихся условиях, стремление к профессиональному росту и совершенствованию системы работы, направленной на развитие образования и управление его качеством.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе руководителей, специалистов управления образования администрации города Тулы и руководителей образовательных организаций города.

Были определены победители и призеры конкурса в номинациях.

«Лидер образовательной организации»:

· Матвеева Жанна Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» – 3 место;

· Большова Ирина Владимировна, директор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6» – 3 место;

· Степанов Андрей Витальевич, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» – 2 место;

· Филина Олеся Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования гимназия № 11» – 1 место.

«Лидер-заместитель директора»:

· Вернергольд Людмила Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» – 3 место;

· Зайцева Серафима Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» – 2 место;

· Смольянникова Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8» - 1 место.

«К вершинам профессионального мастерства»:

· Крюкова Елена Александровна, заместитель директора по дошкольной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8» – 3 место;

· Мосина Дарья Михайловна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34» – 2 место;

· Гордеева Ольга Владимировна, Заместитель директора по дошкольной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 10» имени А.В. Чернова – 1 место.

«Педагог-лидер профессионального сообщества»:

· Видякина Юлия Сергеевна, старший воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 52 имени В.В. Лапина» – 3 место;

· Муратова Наталья Владимировна, старший воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» – 2 место;

· Ерохина Ольга Витальевна, Педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» – 1 место.

Победителей и призеров муниципального конкурса наградят в ходе городского торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.