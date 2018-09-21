2018-09-21T09:00:36+03:00
Общество

В Тульской области обсуждают вопросы формирования тарифов на коммунальные услуги

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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20 и 21 сентября 2018 года в городе Алексине Тульской области проходит заседание рабочей группы по вопросам формирования тарифов и ценообразования на электрическую энергию, тепло и газ Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ».

В мероприятии принимают участие представители органов исполнительной власти семи регионов России: Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, г. Севастополя и Республики Мордовия.

В прошлом году эта площадка собирала специалистов, чтобы решить ряд вопросов, связанных с коммунальной инфраструктурой, в том числе проблему тарифного урегулирования. В этом году на повестке не менее важная тема – регулирование тарифов в энергетике.

Среди наиболее важных вопросов – изменения в законодательстве, касающиеся методики эталонных затрат для энергосбытовых компаний.

Отдельная тема – расчет платы за техническое присоединение, которое является одним из факторов формирования инвестиционного климата в регионе, развития малого и среднего бизнеса, жилищного строительства.

Еще один животрепещущий вопрос касается оплаты тепловой энергии рядом компаний, которые занимаются одновременно выработкой тепла и электроэнергии.

Участники заседания уже обсудили вопросы регулирования тарифов в электроэнергетике.

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