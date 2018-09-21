67 дворовых территорий в Туле полностью благоустроены

21 Сент. 08:56 2018-09-21T08:56:56+03:00

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20 сентября 2018 года глава администрации города Тулы провел выездное совещание по вопросам реализации программы «Формирование современной городской среды».

В мероприятии также приняли участие начальники главных управлений по округам, директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев.

Напомним, в 2018 году в рамках программы проводится благоустройство 77 дворовых территорий – на 67 объектах работы полностью завершены.

В ходе выездного совещания глава администрации проинспектировал качество выполненных работ по ряду адресов, в частности, Красноармейский пр. 15., Красноармейский пр. 16, Городской пер. 33, ул. Марата, 168, ул. Глинки, 1.

По итогам совещания даны соответствующие поручения.