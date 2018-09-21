2018-09-21T08:55:09+03:00
Общество

В Тульской области проведут работу с родителями и детьми по обеспечению безопасности

Будет проведен комплекс профилактических мероприятий
Виктория ЯКУШИНА
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Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова доложила об итогах своей деятельности на заседании областного правительства.

По ее словам, одним из основных направлений правозащитной деятельности по-прежнему остается работа с обращениями граждан.

В среднем в год рассматривается порядка 850 обращений. Кроме того, ежегодно оказывается более 2000 консультаций по телефону.

Чаще всего обращения касаются ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Актуальными остаются и вопросы защиты жилищных прав несовершеннолетних, предоставления жилья детям-сиротам.

По словам детского омбудсмена, в 2017 году значительно сократилось число обращений по вопросам образования, что свидетельствует о результативности проводимой работы.

Свою эффективность показала бесплатная юридическая помощь, в том числе практика участия уполномоченного по правам ребенка в судебных процессах с несовершеннолетними.

В прошлом году была проведена работа по внедрению в регионе медиации для урегулирования споров в досудебном и судебном порядке.

Ведется активная работа по оказанию поддержки семьям с детьми с ограниченными возможностями.

Традиционными стали благотворительные праздники «Дорога добра» и «Белый цветок». Запущена новая акция «Добрый мир».

Совместно с правоохранителями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления проводятся:

- мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений;

- информационная кампания по предупреждению детского травматизма (в частности, разработаны и распространяются тематические информационные буклеты);

- проекты «Тульская область – территория безопасности» и «Осторожно – окна!»;

- мониторинг интернет-ресурсов на предмет влияния деструктивных групп и др.

Также в 2018 году начался мониторинг организации детского питания в школах и детсадах. Работа будет продолжена в учебном году.

Кроме того, продолжается реализация общественных проектов по безопасности.

Для повышения эффективности проводимой работы открыта бесплатная «горячая линия» Уполномоченного, ее телефон: 8-800-350-12-84.

Планируетсся усилить разъяснительную работу с родителями и детьми по вопросам безопасности. В частности, разработать комплекс профилактических мероприятий в сферах здравоохранения, дорожного движения, социальной защиты и др.

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