В Тульской области проведут работу с родителями и детьми по обеспечению безопасности
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова доложила об итогах своей деятельности на заседании областного правительства.
По ее словам, одним из основных направлений правозащитной деятельности по-прежнему остается работа с обращениями граждан.
В среднем в год рассматривается порядка 850 обращений. Кроме того, ежегодно оказывается более 2000 консультаций по телефону.
Чаще всего обращения касаются ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Актуальными остаются и вопросы защиты жилищных прав несовершеннолетних, предоставления жилья детям-сиротам.
По словам детского омбудсмена, в 2017 году значительно сократилось число обращений по вопросам образования, что свидетельствует о результативности проводимой работы.
Свою эффективность показала бесплатная юридическая помощь, в том числе практика участия уполномоченного по правам ребенка в судебных процессах с несовершеннолетними.
В прошлом году была проведена работа по внедрению в регионе медиации для урегулирования споров в досудебном и судебном порядке.
Ведется активная работа по оказанию поддержки семьям с детьми с ограниченными возможностями.
Традиционными стали благотворительные праздники «Дорога добра» и «Белый цветок». Запущена новая акция «Добрый мир».
Совместно с правоохранителями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления проводятся:
- мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений;
- информационная кампания по предупреждению детского травматизма (в частности, разработаны и распространяются тематические информационные буклеты);
- проекты «Тульская область – территория безопасности» и «Осторожно – окна!»;
- мониторинг интернет-ресурсов на предмет влияния деструктивных групп и др.
Также в 2018 году начался мониторинг организации детского питания в школах и детсадах. Работа будет продолжена в учебном году.
Кроме того, продолжается реализация общественных проектов по безопасности.
Для повышения эффективности проводимой работы открыта бесплатная «горячая линия» Уполномоченного, ее телефон: 8-800-350-12-84.
Планируетсся усилить разъяснительную работу с родителями и детьми по вопросам безопасности. В частности, разработать комплекс профилактических мероприятий в сферах здравоохранения, дорожного движения, социальной защиты и др.