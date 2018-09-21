2018-09-21T08:41:36+03:00
Общество

Колбасы Тульского мясокомбината завоевали звание «Продукт года-2018»

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Тульский мясокомбинат завоевал сразу три медали в дегустационном конкурсе «Продукт года -2018», который проходил в рамках международной выставки World Food Moscow-2018.

«Краковская» Тульского мясокомбината стала золотым призером конкурса. 20 сентября в Москве медаль тулякам вручил помощник руководителя Россельхознадзора – Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко. Серебром отмечена «Московская» ТМК, а бронзы удостоена тульская «Докторская». Профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года» проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты отрасли.

- Продукция Тульского мясокомбината одержала первую большую победу после восстановления производства! Для всех работников ТМК это знаковое событие! Предприятие переживает второе рождение, мы производим тульские колбасы по классическим рецептурам в соответствии с ГОСТ. И сегодняшнее событие – очередное подтверждение высокого качества колбас Тульского мясокомбината! Это победа всех туляков в борьбе за качество родного продукта и возрождение региональной мясоперерабатывающей отрасли! – отметила главный технолог Тульского мясокомбината Татьяна Журина.

Также Тульский мясокомбинат получил право размещения высоких наград на этикетке собственной продукции.

Тульский мясокомбинат возобновил производство в ноябре 2016 года. Колбасы ТМК изготавливаются из охлажденного мяса, которое на комбинат поставляют фермерские хозяйства Тульской, Орловской и Курской областей. Сегодня Тульский комбинат выпускает более 50 видов колбас и деликатесной продукции. Колбасы ТМК реализуются через торговую сеть СПАР.

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