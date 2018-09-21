2018-09-21T08:40:20+03:00
Общество

Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года

В правительстве Тульской области обсудили внедрение в регионе системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 годаТульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года
Изменить размер текста:

Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года. Об этом стало известно 20 сентября на заседании правительства Тульской области.

На сегодняшний день в органах ЗАГС Тульской области хранится более 6,5 млн записей актов.

- Внедрение новой информационной системы позволит осуществлять взаимодействие всех органов ЗАГС разных субъектов РФ в электронной форме, - отметила председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.

Туляки смогут получать в день обращения повторные документы даже, если актовая запись хранится в другом субъекте РФ, а также получать сведения из реестра о себе и своих несовершеннолетних детях через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Записи актов гражданского состояния, которые сейчас хранятся на бумажном носителе, будут находиться в архивах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея