Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года
Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года. Об этом стало известно 20 сентября на заседании правительства Тульской области.
На сегодняшний день в органах ЗАГС Тульской области хранится более 6,5 млн записей актов.
- Внедрение новой информационной системы позволит осуществлять взаимодействие всех органов ЗАГС разных субъектов РФ в электронной форме, - отметила председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.
Туляки смогут получать в день обращения повторные документы даже, если актовая запись хранится в другом субъекте РФ, а также получать сведения из реестра о себе и своих несовершеннолетних детях через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Записи актов гражданского состояния, которые сейчас хранятся на бумажном носителе, будут находиться в архивах.