21 Сент. 08:31 2018-09-21T08:40:20+03:00

Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года

В правительстве Тульской области обсудили внедрение в регионе системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»

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Тульские ЗАГСы оцифруют все записи актов с 1926 года. Об этом стало известно 20 сентября на заседании правительства Тульской области.

На сегодняшний день в органах ЗАГС Тульской области хранится более 6,5 млн записей актов.

- Внедрение новой информационной системы позволит осуществлять взаимодействие всех органов ЗАГС разных субъектов РФ в электронной форме, - отметила председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова.

Туляки смогут получать в день обращения повторные документы даже, если актовая запись хранится в другом субъекте РФ, а также получать сведения из реестра о себе и своих несовершеннолетних детях через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Записи актов гражданского состояния, которые сейчас хранятся на бумажном носителе, будут находиться в архивах.