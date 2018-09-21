2018-09-21T08:28:33+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил туляков с годовщиной Куликовской битвы

Подвиг героев битвы продолжает служить примером доблести и патриотизма для всех защитников нашего Отечества
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Алексей Дюмин поздравил туляков с 638 годовщиной Куликовской битвы. Губернатор напомнил, что более 6 столетий назад именно на тульской земле предки разбили монголо-татарское войско и положили начало объединению Руси.

- Своей отвагой, самоотверженностью и безграничной любовью к Родине воины князя Дмитрия Донского сплотили русский народ, - отметил глава региона. - Мы всегда будем помнить об этой победе. Даже спустя века подвиг героев Куликовской битвы продолжает служить примером доблести и патриотизма для всех защитников нашего Отечества.

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