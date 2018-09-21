2018-09-21T08:21:32+03:00
Общество

В Туле прошло совещание по вопросам развития исторического центра

Поставленные задачи отработают до 15 октября
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В администрации Тулы прошло совещание по вопросам развития исторического центра. В его рамках перед профильными руководителями был поставлен ряд задач.

Составляется дорожная карта по приведению в нормативное состояние территории исторического центра Тулы: удалят ветхие строения и аварийные деревья, вывезут мусор, ликвидируют стихийные свалки. Прорабатывается вопрос перспективного благоустройства.

Специалисты также определят целесообразность и сроки проведения ремонта дорог, тротуаров, опор освещения и т.д. Будет проведен анализ состояния существующий сетей газо-, тепло-, электро- и водоснабжения, определены технические возможности.

Уже ведется паспортизация зданий и сооружений улицы Советской, пройдет их полная инвентаризация. Собственникам будет рекомендовано привести фасады в нормативное состояние.

Поставленные задачи отработают до 15 октября. Исходные данные будут использованы для дальнейшей комплексной работы над проектом реконструкции территории исторического центра.

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