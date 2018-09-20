2018-09-20T17:01:39+03:00
Спорт

Матч между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» рассудит арбитр из Смоленска

Матч «Арсенал» - «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября
Виктория ЯКУШИНА
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Матч 8 тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» судит Николай Волошин из Смоленска.

34-летний арбитр первой категории в последний раз обслуживал матч тульских оружейников год назад. В сентябре 2017-го смолянин судил встречу 1/16 финала Кубка России «Тамбов» - «Арсенал» (1:0).

Помогать Николаю Волошину будут краснодарец Алексей Стипиди и Арам Петросян из Бронниц. Резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор матча - Алексей Румянцев из Санкт-Петербурга.

Матч «Арсенал» - «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября.

Начало на Центральном стадионе в 16:30.

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