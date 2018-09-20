2018-09-20T16:55:27+03:00
Общество

Тульские юнармейцы в школе «освободили заложников»

Виктория ЯКУШИНА
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В Центре образования №8 в Туле прошла торжественная линейка, посвященная присвоения учебному учреждению имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова.

В рамках мероприятия тульские юнармейцы провели для школьников показательные выступления с элементами тактической модели нейтрализации террористов и освобождения заложников на автотранспорте.

По сценарию на территории школы был обнаружен автомобиль с террористами, удерживающими заложников. Переговоры с преступниками результатов не дали. Тогда было принято решение нейтрализовать террористов и освободить заложников. Одного из боевиков уничтожает снайпер. Затем выдвигаются штурмовые группы. Другой злоумышленник оказывает сопротивление и нейтрализуется огнем обеих групп. Группа эвакуации под прикрытием штурмовых групп уводит заложников. Задание выполнено.

Отметим, что навыки военной подготовки юнармейцы получают в Региональном центре подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

В Центре создана целая система патриотического воспитания школьников: изучение истории, физическая и военно-техническая подготовка, уроки мужества, встречи с ветеранами войн и воинами Вооруженных Сил РФ, спортивные соревнования, изучение правил обращения с оружием, порядка разборки, сборки и его хранения и многое другое.

Вступить в ряды юнармейцев может любой школьник от 8 до 18 лет. Тулякам для этого нужно прийти в региональный штаб «Юнармии» по адресу: г. Тула, ул. Пузакова 78/1. Свои штабы работают также в муниципальных образованиях региона.

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