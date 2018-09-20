Сотрудники фабрик Essity в Тульской области примут участие в «Глобальной неделе безопасности»

20 Сент. 16:49 2018-09-20T16:50:23+03:00

Более 700 сотрудников, работающих на фабриках компании Essity в Советске и Веневе в Тульской области, примут участие в мероприятиях «Глобальной недели безопасности» с 24 сентября по 5 октября

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«Безопасность превыше всего» – один из главных принципов работы, который руководство фабрик прививает сотрудникам, регулярно проводя обучающие мероприятия и реализуя мотивационные программы.

«Глобальная неделя безопасности» проводится на фабриках компании Essity по всему миру уже несколько лет подряд. Основная аудитория мероприятия – сотрудники компании, в частности те, кто ежедневно работает на производстве. Задача «Глобальной недели безопасности» – повысить осведомленность сотрудников в вопросах безопасности, подчеркнуть важность безопасной работы и личной ответственности за свою безопасность и безопасность коллег и, как следствие, свести к нулю количество несчастных случаев с потерей трудоспособности на производстве.

«Чтобы сотрудники наших фабрик возвращались домой после работы целыми и невредимыми, мы всеми силами стараемся создавать и поддерживать на производстве безопасные условия труда. «Глобальная неделя безопасности» позволяет обратить особое внимание сотрудников на ключевые правила безопасного поведения на производстве», - рассказывает Сергей Самолетов, директор фабрики Essity в г. Венёве.

Специалисты по охране труда и руководители подразделений фабрики регулярно проводят аудиты безопасности процессов, с которыми сталкиваются сотрудники, самостоятельно оценивая каждый этап и возможные риски. После аудита разрабатываются соответствующие мероприятия и готовятся методические пособия по индивидуальной защите сотрудника. Эта работа приносит положительные результаты.

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Программа мероприятий «Глобальной недели безопасности» в этом году основана на теоретических и практических занятиях, среди которых лекции от специалистов охраны труда, отработка действий при пожарной тревоге и эвакуации, викторина и даже «веселые старты» с акцентом на безопасность. Для самых активных сотрудников каждое утро будет начинаться с оздоровительной гимнастики, запланировано проведение турниров по футболу и теннису. Помимо этого, все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа и получить консультацию от медицинского специалиста реабилитолога.

Для Essity важно сформировать у сотрудников корпоративную культуру безопасности. Она включает в себя личную ответственность, самоконтроль и осознание необходимости достигать цели только безопасным образом.

«Мы продолжаем использовать разные инструменты, чтобы обеспечивать не только безопасные условия, но и безопасное поведение сотрудников на производстве. Одним из таких инструментов для нас является мотивационная программа «Чемпион по безопасности», которая была запущена в 2017 году. В конце года на основе определенных критериев определяются лучшие сотрудники в области безопасности, которые вносят вклад в создание безопасных условий труда на производстве, - рассказывает Артем Лебедев, директор фабрики Essity в г. Советске, - Мы уверены, что все усилия в этом направлении не напрасны, они помогают развивать безопасное производство и делать нашу компанию одним из лидеров в области безопасности».

Ещё одним интересным решением Essity для создания безопасных условий труда на производстве стало формирование общей базы небезопасных условий, которая предполагает возможность для каждого сотрудника сообщить об увиденной проблеме и внести своё предложение по ее устранению. Благодаря этой базе удалось зафиксировать и избежать более тысячи небезопасных условий.

В этом году мероприятия «Глобальной недели безопасности» продлятся две недели, чтобы все сотрудники успели принять в них участие.