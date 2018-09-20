Тульские студенты открыли новый археологический памятник

20 Сент. 16:05 2018-09-20T16:05:50+03:00

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Под руководством начальника экспедиции профессора кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого д.и.н. Зубарева В.Г., ученые тульской научной античной школы Смекалов С.Л., Бутовский А.Ю., Ярцев С.В. аспиранты и студенты вуза продолжили археологические исследования на раскопе «Восточный» и на некрополе городища.

Были исследованы слои, как античного времени, отражающие время функционирования городища II-V вв. н.э., так и средневековые, когда на руинах античного города вновь стали жить люди. В полевую опись по некрополю вошли 68, по городищу 298 находок, из них 43 коллекционных предметов. Наибольший интерес вызывают лепные кувшинчик и светильник ладьевидной формы имитирующий ладью, почти целая амфора, каменное ядро и фрагмент каменного топора бронзового века из черного гранита. В античное время топор продолжали использовать, но не по назначению и в виде своеобразного тёрочника. Вновь была обнаружена большая коллекция орудий каменного века, из слоев, разрушенных при постройки городища.

Однако наиболее секционной находкой является выявленный учеными тульской античной школы новый археологический памятник. Он был обнаружен в ходе тщательного изучения урочища Аджиэль. Длительная работа по поиску данного объекта включала в себя как архивные изыскания об известных памятниках археологии в районе проведения работ (предварительное ознакомление с литературными и картографическими материалами, проработка печатных материалов по региону исследования, изучение и анализ фондовых, архивных материалов и письменных источников), так и непосредственные полевые работы, включающие в себя сбор подъемного материала и проведение шурфовок, научное описание обследованных участков, фотофиксацию всех этапов проведенных работ, а также магнитометрическое обследование участков археологических объектов.

Новый памятник был выявлен на платообразной поверхности выступающего в сторону Аджиэльской балки мыса и на его резко обрывающихся в балку юго-западном, южном и юго-восточном склонах. Судя по расположению выявленного памятника, он мог являться особым укрепленным пунктом – сторожевой башней, относящейся к оборонительной системе, существовавшей в период функционирования аналогичных сооружений на Узунларском валу в I в. до н.э., расположенных в 1,7 км в западном направлении. Если это так, то дальнейшее изучение объекта может пролить свет на наиболее сложный и темный период истории Боспорского царства. Из наиболее интересного материала найденного здесь, можно отметить ряд довольно интересных грузил, позволяющие сделать заключение, что люди, жившие здесь, занимались, в том числе и промысловой деятельностью.