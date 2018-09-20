2018-09-20T15:57:06+03:00
Общество

С начала года тульские судебные приставы выдворили из страны 327 нелегальных мигрантов

Виктория ЯКУШИНА
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В УФССП России по Тульской области на исполнение поступают судебные решения о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства.

Так, 18 сентября 2018 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществили выдворение пяти жителей Китая, нарушивших статью КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ).

К сведению, с начала года 327 граждан Узбекистана, Таджикистана, Китая и Нигерии, нарушивших правила пребывания на территории РФ, были препровождены судебными приставами по ОУПДС до пограничного контроля в аэропорту и отправлены на родину.

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